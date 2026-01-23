2026: Ще наблюдаваме едно слънчево и едно лунно затъмнение

Две слънчеви и две лунни затъмнения ще се видят от Земята през 2026 г., като от територията на България ще могат да се наблюдават едно слънчево затъмнение и едно лунно. Това съобщи Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски”.

- Реклама -

На 17 февруари предстои първото за годината слънчево затъмнение, то ще е пръстеновидно, каза физикът. Това слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично от най-южните част на Южна Америка, Южната част на Атлантическия океан, Антарктика, най-южните части на Африка, о-в Мадагаскар, централната и южната част на Индийския океан.

На 12 август от най-северозападните части на нашата страна ще може да се наблюдава частично слънчево затъмнение с малка фаза. Това затъмнение ще се наблюдава като частично от Арктика, северната част на Северна Америка – в Канада, Аляска, северните райони на Русия, по-голямата част от Европа, но без най-югоизточните ѝ райони, северната част на Атлантическия океан и Западна Африка, поясни Пенчо Маркишки.

Първото за годината лунно затъмнение е на 3 март и ще се наблюдава от Северна и Южна Америка, Тихия океан, Австралия, Източна Азия, Арктика и Антарктика. От България то ще бъде недостъпно за наблюдение, но началото му ще бъде видимо от българската антарктическа база, каза експертът.

На 28 август рано сутринта от територията на България ще може да се наблюдава началото на частичното лунно затъмнение, до момента на залеза на Луната.

През годината се очакват и „супер Луни“, посочи още физикът.