      петък, 23.01.26
          21-годишна се опита да внесе фалшиви евробанкноти във финансова институция в Пловдив

          23 януари 2026 | 17:34 490
          Росица Николаева
          Фалшиви евробанкноти са иззети при опит да бъдат прокарани в обращение в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

          В четвъртък следобед от офис на финансова институция на територията на жилищен район „Тракия“ са потърсили съдействие от полицията, след като клиентка внесла на каса 550 фалшиви евро.

          Извършителката, на 21 години, била отведена в Пето районно управление.

          Всичките 11 купюри, всяка с номинал от 50 евро, са иззети и изпратени за експертиза в Българската народна банка.

          Разследването по образуваното досъдебно производство за престъпление против финансовата система продължава под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив. 

