Дейността на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е белязана от тежки структурни и управленски дефицити, които са довели до укриване на стотици сигнали за нарушения. Тази теза застъпи адвокат Атанас Черногорски, бивш член на антикорупционния орган, в разговор с журналиста Катя Илиева.

Според него опитите за борба с корупцията в България са претърпели пълен крах поради липсата на качествено управление и размиването на отговорност между няколко институции.

Черногорски посочи, че разпределянето на правомощията между КПК, ГДБОП и прокуратурата е създало среда, в която органите взаимно си пречат, вместо да си сътрудничат. Резултатите от работата на комисията той определи като несъществуващи, позовавайки се на данни от вътрешен доклад.

„Не, ние нямаме никакви резултати, защото доколкото си спомням от един доклад дори на комисията, при получени над 600 сигнала и отработени, включително и такива от прокуратурата, само 15 от тях бяха препратени по компетентност или към прокуратурата за решаване на останалите 500 скрити“, заяви адвокатът. Той изрази убеденост, че при една евентуална ревизия на действията на комисията ще бъдат разкрити множество длъжностни престъпления.

Анализът на бившия член на КПКОНПИ засяга и политическата обстановка в страната, като той описва ситуацията не като демокрация, а като „двуполярна диктатура“. Според него политическата система е достигнала точка на напрежение, която предполага сериозни трусове. В коментар за санкциите по закона „Магнитски“, юристът отбеляза, че ефектът от тях е минимизиран поради поведението на българските банки и изпълнителната власт, които не прилагат мерките стриктно.

Въпреки санкциите, определени фигури продължават своето политическо израстване, но според Черногорски това е временно явление. „Значи самата основа, самата почва, върху която е стъпено това политическо израстване, предполага временно израстване, но не и дълготрайно и трайно израстване политическо. И именно поради нездравата основа ще има много голямо земетръсно срутване“, прогнозира той.

Особено внимание в анализа бе обърнато на връзката между лидерите на ГЕРБ и ДПС. На въпроса кой е по-зависим в тандема, Черногорски бе категоричен: „Пеевски без Борисов“. Той допълни, че ако двамата имат политически разум, единият трябва да напусне политиката, а другият да се пенсионира. Юристът дори прогнозира вътрешнопартийни трусове в партията на Бойко Борисов.

„Мисля, че е на зрял момент и може би скоро ще видим индикации в тази посока на едно леко въстание в ГЕРБ“, посочи Черногорски и уточни, че знаците за това ще бъдат видими в подреждането на избирателните списъци. Според него, ако партията не проведе този вътрешен катарзис, „тя ще отиде в нищото“. Още по-мрачна бе прогнозата му за БСП, за която той смята, че има риск дори да не прескочи 4-процентната бариера.

По отношение на бъдещето на корупцията, експертът предупреди, че тя търпи метаморфоза и навлиза в нови форми, които остават извън радиара на разследващите органи – като бартерни услуги и зависимости на база компромати. Той изрази скептицизъм относно капацитета на прокуратурата и МВР да се справят с тези нови предизвикателства, отбелязвайки, че увеличението на заплатите в системата на сигурността не гарантира качество.

„Все още са останали едни 30% читави хора, които това увеличение на заплатите не е от значение за качеството им на работа“, коментира той, но подчерта, че този процент не е достатъчен за реална промяна, тъй като съществува риск от кадрови вакуум в средния управленски ешелон.

За да се гарантира честността на изборния процес и да се пресече корпоративният вот, Черногорски предложи въвеждането на двойна верификация – сканиране на личните карти при влизане в секцията и сканиране на бюлетините в края на изборния ден под видеоконтрол. Това според него би ограничило драстично възможностите за манипулации и гласуването на т.нар. „мъртви души“.