      петък, 23.01.26
          Александър Везенков носи на гърба си Олимпиакос

          Българинът отново най-полезен за тима си

          23 януари 2026 | 00:33
          Сподели
          Александър Везенков изведе Олимпиакос до победа със 74:68 (25:13, 18:23, 20:10, 17:16) срещу Анадолу Ефес в мач от 24-ия кръг на баскетболната Евролига . 

          Българският национал бе най-полезен в мача с коефициент +20. Той игра само 25:55 минути, но наниза 19 точки и спечели пет борби. Най-резултатен за турците бе Пи Джей Дозиър с 16 точки. 

          Олимпиакос до голяма степен си реши мача още в първата четвъртина, като Везенков откри сметката си с единствената си тройка за 11:2 след 3:18 минути игра. Той вкара последния кош в частта за 25:13 и въпреки че турците се върнаха в играта, Олимпиакос отново увеличи оборотите и спечели.  

          Лий Сейбън вкара поредни кошове и съкрати пасива на Анадолу Ефес на 61:63 в средата на последната четвъртина, но Уокър Томас, Тайрик Джоунс, Везенков и Тайсън Уорд вкараха Олимпиакос в нова серия и тя окончателно откъсна гърците от домакините си в „Тюрксел Баскетбол Сентър“. 

          Гърците записаха 15-и успех за редовния сезон и след 23 мача заемат четвъртото място в класирането, а Анадолу Ефес е последно място в класирането с 6 победи и 18 поражения.

