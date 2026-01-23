Асен Василев се кара на репортери: Спомнете си първите седем години (видео)

Напрежение в кулоарите на парламента между лидера на „Продължаваме промяната“ и журналисти.

- Реклама -

Асен Василев се подразни от прекъсващите го по време на негово изявление репортери, които го питаха с въпроси – защо ПП-ДБ се отказват да подкрепят премахването на т.нар. „мъртви души“ от избирателните списъци.

Другите питания бяха свързани с темата – защо Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни избори.

„Може ли първите седем години да си ги спомните, че не трябва да говорите, когато говори някой друг?“, обърна се Василев към един от журналистите.

След като отново беше прекъснат, той си тръгна без да отговори на въпросите.