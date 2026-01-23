Решението на президента Румен Радев да навлезе активно на партийния терен бе определено като „много смело и смислено“ от бившия служебен вицепремиер Атанас Пеканов. В студиото на „Денят започва“ той коментира динамичните събития от последната седмица, определяйки я като историческа за България.

Според Пеканов действията на държавния глава са логично продължение на позициите, които Радев отстоява от години – стремеж към по-амбициозна и силна държава, освободена от корупция, където институциите не служат като инструмент за лични интереси.

Бившият вицепремиер прогнозира, че визията на президента и неговия екип ще бъде официално представена в следващите дни. Въпреки подкрепата си, Пеканов уточни, че към момента професионалните му ангажименти не му позволяват да участва активно в партийното строителство.

„С кого ще излезе той – това предстои да видим“, коментира Пеканов, като подчерта, че желанието за промяна сред българите е видимо. Той припомни масовите протести, обединили хора с различни политически възгледи.

„Видяхме хиляди българи по площадите – млади, стари, леви, десни, либерали, консерватори. България да бъде друга, да излезе от летаргията на така наречената стабилност“, заяви той.

Пеканов използва остри думи, за да опише задкулисното влияние в управлението, заявявайки, че страната няма нужда „да бъде в пипалата на един октопод, който контролира отзад как се взимат решенията“. Той настоя за край на практиката да се вземат решения без обществен анализ и призова за сериозни реформи в съдебната система.

Като пример за институционален произвол той посочи казуса с Андрей Гюров и ареста на кмет на голям град. Пеканов защити Гюров като „очевидно най-компетентният“ сред кандидатите за служебен премиер и определи атаките срещу него като скалъпени.

„Абсолютно същият и с конци – една история абсолютно измислена“, категоричен бе бившият вицепремиер.

В отговор на критиките към работата на служебните правителства, Пеканов припомни конкретни финансови резултати. Той подчерта, че единствената пълна сума по Плана за възстановяване и устойчивост е получена именно по време на служебен кабинет.

„През 2022 г. бяха осигурени 2,7 млрд. лева, с които стартираха ключови проекти“, посочи той и риторично попита управляващите: „Ако никога не сме направили нищо преди това, откъде са ги взели тия пари, тия министри да ходят да се хвалят?“.

Разговорът засегна решението България да се присъедини към т. нар. Съвет за мир, оглавяван от Доналд Тръмп. Пеканов изрази недоумение от липсата на дебат, за разлика от предпазливия подход на други европейски държави.

„Не ме смущава, мен ме взривява направо. Аз не можах да повярвам“, сподели той.

Според него това решение е взето „без да пита никой“ и представлява „финалното харакири на този отиващ си модел“. Пеканов увери, че макар да не влиза в новия проект сега, остава ангажиран с каузата на страната: „Аз винаги съм бил и ще бъда на линия да помагам на България по начините, по които мога, в позициите, в които съм на международната сцена“.