      петък, 23.01.26
          България – на първо място по износ на черен хайвер в Европа

          23 януари 2026 | 15:59
          Снимка: УИКИПЕДИЯ
          Сподели
          Нашата страна е на първо място В Европа по износ на черен хайвер. Това съобщи за Радио Варна и предаването „Новият ден“ доц. Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките.

          Износът се осъществява на квотен принцип и се контролира от Министерството на околната среда и водите. В България определени фирми получават квоти за износ на този продукт, допълни доц. Райков.

          От 1 януари 2026 г. влезе в сила безсрочната забрана за риболов на всички есетрови видове в българския участък на река Дунав и Черно море, в диво състояние есетрите са тотално забранени за улов, припомни специалистът.

          Есетрите са сред най-застрашените рибни видове в света. Основните причини за това са унищожаването на местообитанията, прекъсването на миграционните коридори, замърсяването на водите, бракониерството и незаконната търговия с хайвер.

          По проект Институтът по океанология във Варна ще изследва есетровите риби и тяхната миграция, както и местата за изхвърляне на хайвера. Видовете се маркират с различни „тагове“ и чрез сателитно наблюдение се уточнява кои са критичните места за размножаване.

          Шест вида са есетровите риби, два от които са напълно изчезнали. Четири вида са критично застрашени, а част от тях са така наречените диадромни риби – мигриращи видове, които се движат между сладководни (Дунав) и соленоводни (Черно море) местообитания. 

          Последвайте Евроком в Google News

          България

          КС отклони жалбата на 51 депутати срещу отхвърления референдум на Радев

          Екип Евроком -
          КС не пожела да разгледа жалбата на 51 депутатит, с която те поискаха да се отхвърли решението на народното събрание да не се допусне...
          Икономика

          Любослав Костов: Купуваме най-скъпите олио, прясно мляко и ориз в ЕС

          Росица Николаева -
          България не просто е достигнала средните европейски цени, но за редица основни стоки вече ги и надхвърля. Страната ни оглавява класацията в Европейския съюз...
          България

          Радев предава властта на Йотова (видео, снимки)

          Катя Илиева -
          Румен Радев предава властта на Илияна Йотова. Това се случва, след като в понеделник държавният глава съобщи изненадващо, че подава оставка. Тя беше приета...
