Благотворителен турнир в подкрепа на Любо Пенев ще се проведе в Пловдив

Пловдив се готви да се превърне в арена на спортна солидарност и човечност! На 7 и 8 февруари 2026 г. градът под тепетата ще посрещне благотворителен футболен турнир, посветен на един от най-емблематичните български футболисти – Любослав Пенев. Състезанието ще се проведе на модерния комплекс „Футболно игрище Балона“, където страстта към футбола ще се слее с благородната кауза.

- Реклама -

Инициативата е вдъхновена от успешното издание на турнира в София и сега ще даде възможност на пловдивчани и гости на града да се включат в подкрепа на легендата на ЦСКА и националния отбор.

Футболните отбори ще премерят сили във формат 5+1, а всеки желаещ да се включи може да го направи срещу символична такса от 100 евро.

Регистрацията е отворена до 3 февруари 2026 г., като записванията се приемат на телефон 088 914 9899.

Организаторите отправят горещ призив към всички почитатели на футбола и спортните емоции да се включат в това събитие с голямо сърце. Всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението на Любо Пенев – човек, който е вдъхновявал поколения с играта и духа си.