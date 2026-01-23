БНБ: Над 10 млрд. лева вече са изтеглени от обращение преди преминаването към еврото

Към 23 януари 2026 г. общият обем на банкнотите и монетите в левове в обращение е спаднал до 10.1 млрд. лева, което означава, че около 67% от наличните пари в българска валута са изтеглени спрямо началото на 2025 г., съобщиха от Българската народна банка.

От БНБ уточняват, че процесът върви по план и се очаква до средата на 2026 г. над 90% от стойността на банкнотите да бъде обменена в евро. При разменните монети прогнозата е около 60%.

Междувременно кредитните институции вече са получили евробанкноти и евромонети на стойност над 5.3 млрд. евро, което гарантира нормалното функциониране на платежната система при прехода към новата валута.

БНБ напомня, че обменът на левове в евро се извършва безплатно и без ограничения във времето по официалния валутен курс.

За улеснение на гражданите касите на БНБ и поделенията на „Дружество за касови услуги“ ще работят извънредно и в събота – на 24 и 31 януари.