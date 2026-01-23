БНБ пуска първа колекционерска монета в евро: 125 г. електрически трамвай

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281.64 лева).

Тя ще се продава от 26 януари, понеделник, на четири каси в централната сграда на БНБ в София и на четири каси в касовия център на улица „Михаил Тенев“ № 10.

Колекционерската монета е законно платежно средство само в Република България, уточняват от БНБ. Номиналната ѝ стойност е 10 евро, тиражът 2026 година.

Автор на художествения проект е Светлин Балездров. Тиражът е 5000 броя.

В центъра на лицевата страна на монетата има изображение на стара градска лампа; вляво – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея – годината на емисията „2026“; вдясно – номиналната стойност „10 ЕВРО“ на два реда. На околовръста е изписано името на БНБ.

На обратната страна на монетата има изображение на първия трамвай с надписи – над него „125 ГОДИНИ“ на два реда, под него годината „1901“ и околовръст –„ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАМВАЙ В БЪЛГАРИЯ“.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай.

Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 26 януари 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД. | БГНЕС