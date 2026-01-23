НА ЖИВО
          Борислав Цеков: Радев изгуби статуса си на обединител, става една от партиите

          23 януари 2026 | 09:18 30
          Снимка: modernpolitics.org
          Конституционният съд днес трябва да установи автентичността на своботната воля на оставката на Румен Радев. Те ще установят, че не се е случило под заплаха или принуда, което е факт, тъй като оставката беше публично и аргументирано.

          Решението влиза в сила веднага. След това предстои да встъпи в длъжност Илияна Йотова. Тя ще осъществява в пълнота длъжността на президент“, каза още той пред BTV.

          Цеков допълни: „Добре е да има клетва, може да не е пред Народното събрание, а пред Конституционния съд.

          Той подчерта още: „Радев изгуби статуса си на обединител, става една от партиите. Губи и комфорта да задава въпроси, без да дава отговори.

          Относно поканата на Тръмп за Давос, Цеков подчерта, че един президент в оставка не може да взема отношение по такъв сериозен въпрос като поканата за Давос. Поканата е била към държавата, не към персонa.

          „За мен оставката беше закъсняла, но трябваше да завърши своя мандат. При положение, че от сутрин до вечер беше внушавано и показвано как президентът гради своя политическа сила и воюва с партиите, това беше почтения изход да отиде на партийния терен и да стане част от партийните водачи“, допълни Цеков.

