      петък, 23.01.26
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Четири вековни дървета в България бяха обявени за защитени

          23 януари 2026 | 11:33 230
          Снимка: Застъпници на природата
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Със заповед на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов са обявени за защитени нови четири вековни дървета.

          Две от тях са на приблизителна възраст 250 години. Едното е от вида бяла върба (Salix alba), намира се в местността „Раги“ в землището на с. Ослен Криводол, община Мездра. То има обиколка на стъблото 3,90 м. и височина около 20 м, а предложението за обявяването е внесено от кмета на община Мездра.

          Другото 250-годишно вековно дърво е от вида цер (Quercus cerris), намира се в землището на с. Тънково, община Стамболово, област Хасково. То има обиколка на стъблото 3,77 м. и височина около 16 м. Предложението за обявяването е внесено от кмета на община Стамболово.

          За защитено е обявено и вековно дърво на приблизителна възраст 110 години от вида летен дъб (Quercus robur), което се намира се в землището на с. Старо село, община Тутракан, област Силистра. То има обиколка на стъблото 4,05 м. Предложението за обявяването е внесено от директора на Областното пътно управление в Силистра, на чиято територия се намира вековното дърво.

          В заповедта на министъра е включено и четвърто вековно дърво от вида благун (Quercus frainetto) на приблизителна възраст 100 години, с обиколка на стъблото 4,05 м и височина около 23 м. Намира се в землището на с. Боров дол, община Твърдица, област Сливен и предложението за обявяването му за защитено е внесено от частните съсобственици на имота, на чиято територия се намира.

          С обявяването на четирите дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

          Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

          Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на Министерство на околната среда и водите, информират от пресцентъра на министерството.

          Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.

