      петък, 23.01.26
          Даниел Александров защити действията на Росен Желязков и договора с Унгария

          Напрегнат диалог се проведе между журналиста Златина Петкова и депутата от ГЕРБ Даниел Александров по повод действията на Росен Желязков и подписването на ключов договор, свързан с участието ни в "Съвета за мир".
          Напрегнат диалог се проведе между журналиста Златина Петкова и депутата от ГЕРБ Даниел Александров по повод действията на Росен Желязков и подписването на ключов договор, свързан с участието ни в „Съвета за мир“. Темата предизвика остра размяна на реплики относно моралните и политическите измерения на взетите решения в условията на оставка.

          В началото на разговора Златина Петкова постави директен въпрос към народния представител: „Как ще коментирате това, което направи премиерът Росен Желязков?“. Александров реагира с контравъпрос, търсейки уточнение за начина, по който се очаква да коментира ситуацията.

          Основният акцент в питането на журналиста падна върху легитимността и моралната страна на действията на властта в преходен период. Петкова попита: „Ами, има ли право според вас, но най-малкото морално ли е министър-председател в оставка да подписва такъв договор и да ни навежда заедно с Унгария?“.

          Депутатът от ГЕРБ защити тезата, че работата на институциите не трябва да спира, независимо от политическата ситуация. Той подчерта отговорността на управляващите да завършат започнатото.

          „Защо, когато правителството е в оставка, казвате, че трябва да поемем отговорност и да си довършим работата, когато правим едно добро нещо, да се прецени?“, заяви Даниел Александров в отговор на критиките.

          Дискусията продължи с уточняване на международния контекст на споразумението. Петкова повдигна въпроса защо в този казус фигурира единствено Унгария, отбелязвайки: „Само Унгария е там, оказва се, и ние от Европейския съюз“. Тя изрази съмнение относно позитивите на ситуацията с репликата: „Ми не знам, добре ли е?“.

          По отношение на участието на Унгария, Александров бе лаконичен, заявявайки, че „те си преценяват“. Разговорът подчерта напрежението около вземането на стратегически решения в периоди на политическа нестабилност и партньорството с конкретни държави от Европейския съюз.

          - Реклама -

          ИСТОРИЧЕСКО: Тръмп обявява днес Съвета за мир

          САЩ: Добре дошла на борда, България! Страната ни влезе в Съвета за мир на Тръмп

          Ивелин Михайлов за Евроком: Нямаме вътрешна политика, за да подкрепим външна (видео)

