      петък, 23.01.26
          Дъщерята на Денис Родман стана най-скъпоплатената футболистка в света

          Тринити Родман, дъщерята на баскетболната легенда Денис Родман, пренаписа историята на женския футбол

          23 януари 2026 | 14:33
          Станимир Бакалов
          Тринити Родман (23 г.), една от най-големите звезди на американския футбол и дъщеря на противоречивия играч от NBA Денис Родман, поднови договора си с Уошингтън Спирит от Националната женска футболна лига (NWSL) до 2028 г. Този ход я превърна в най-добре платената футболистка в света.

          Рекорден договор в женския футбол

          Новият контракт на Родман, който надхвърля 1 милион долара на сезон, я изстрелва на върха на финансовата ранглиста в женския футбол. Новината беше потвърдена пред ESPN от нейния агент Майк Сенковски.

          “Тринити Родман е играч, който определя цяло поколение, но преди всичко тя представлява бъдещето на този клуб и бъдещето на женския футбол”, коментира собственикът на Уошингтън Спирит – Мишел Канг.

          Подписването слага край на продължила месеци сага, която постави под въпрос способността на NWSL да задържа своите звезди заради строгите ограничения върху заплатите.

          Сложните отношения с баща ѝ Денис Родман

          Тринити е дъщеря на Денис Родман, един от най-скандалните играчи в историята на NBA, но връзката им е далеч от идеална. В интервю за подкаста „Call Her Daddy“ тя прави шокиращи разкрития: “Денис Родман не е баща. Може би по кръв, но нищо повече.”
          Футболистката на Уошингтън Спирит разказва, че през детството ѝ майка ѝ, Мишел Мойер, е правила всичко възможно да предпази нея и брат ѝ от бурния начин на живот на бившата баскетболна звезда. Мойер се развежда с Денис Родман през 2012 г., като същата година той спира да подпомага финансово семейството.

          “Опитахме се да живеем с него, но той постоянно организираше партита всеки ден и водеше случайни жени.”

          Един от най-болезнените спомени за Тринити е от 2021 г., когато баща ѝ се появява на плейофен мач на нейния отбор, което я изненадва, тъй като не са имали контакт от месеци. След публичен спор в социалните мрежи Денис Родман се извинява „Съжалявам, че не бях бащата, който искаше да бъда, но въпреки това опитах и ще продължа да опитвам, и никога няма да спра.“

          „Правилото Тринити Родман“: как звездата промени лигата

          С таван на заплатите от едва 3,5 милиона долара за целия отбор през 2026 г., Уошингтън Спирит не е можел да предложи на Родман конкурентна заплата спрямо офертите, идващи от Англия. Именно „сагата Родман“ принуждава NWSL да създаде ново правило. То позволява на отборите да надвишават тавана на заплатите с 1 милион долара, за да привличат и задържат група играчи, считани за „силно въздействащи“.

          “Тази сделка отразява нашето убеждение, че елитният талант заслужава елитен ангажимент”, споделя Мишел Канг.

          Бъдеще, изпълнено с амбиции

          След подновяването на договора си, Тринити не скри вълнението си от посоката, в която се развива клубът.

          „Превърнах столичния район на Вашингтон в свой дом, а Спирит – в мое семейство, и знаех, че тук искам да започна следващата глава от кариерата си“, каза Родман в изявление. „Гордея се с това, което изградихме, и съм развълнувана от посоката, в която върви този клуб. Ще се борим за титли и ще вдигаме летвата.“

          Уошингтън Спирит достигна до финалите на лигата в последните два сезона.

