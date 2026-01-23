ДБ: Конституционният съд да се произнасе преди ратификацията за Борда на мира от парламента

Позицията ни по повод изявлението на правителството, че следващата седмица ще внесат за ратификация в НС подписания документ за присъединяване на България към Борда на мира е следното: настояваме преди ратификацията от страна на Народното събрание да имаме произнасяне от Конституционния съд за преценка на съответствието на подписания документ с основните положения и изисквания в Конституцията. Това обяви депутатът от „ПП-ДБ“ Надежда Йорданов в кулоарите на парламента.

Такова правомощие има, процедурата е предвидена с основанието в чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на България. Има практика в нашата страна и с оглед спазването на всички изисквания, ние ще предприемем действия да настояваме именно преди ратификацията да има произнасяне от страна на КС, поясни Йорданова.

„Довчера Росен Желязков беше сламен премиер, от който нищо не зависеше. След вчера е сламен премиер, който постави България в периферията на Европа, който я превърна в Троянски кон, който обърна гръб на европейските ни партньори“, каза депутатът Йордан Иванов.

Припомняме, че вчера премиерът в оставка Росен Желязков подписа харта, според която страната ни се присъединява към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп.