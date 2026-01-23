Депутатите на „Новото начало“ се правят на разсеяни за делото на СГП срещу Пеевски (видео)

Депутатите от ДПС „Ново начало“ се направиха тази сутрин на разсеяни за делото, което софийската градска прокуратура е образувала срещу лидера на партията Делян Пеевски. Новината за воденото досъдебно производство излезе вчера.

При опита на журналиста от Евроком Златина Петкова да получи коментар по темата, депутатите от партията подминаха с мълчание. Дали държавното обвинение по формални причини, тепърва предстои да разберем.

Припомняме ви, че прокуратурата се задейства по сигнал на съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер. През септември Мирчев и Божанов изпратиха сигнал до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите и до главния прокурор.

Според тях Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци. Институциите следва да проверят всичко това и макар те да се контролират от него, това са числа, които могат да се сметнат.

„По-конкретно, в периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларираните дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент пред КПК/КПКОНПИ са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки, че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент, и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени, в размер малко над 4 млн. лв.“, казват от партията.

От тези данни излиза, че отчетеният от Пеевски получен дивидент е с около 100 млн. лв. повече от изплатения от двете му дружества дивидент за същия период.

От „Да, България“ обясняват, че съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества – „ИНТРЪСТ ЕАД“ (ЕИК 204589733) и „ИНТ ЕООД“ (ЕИК 204589523). В други дружества, според проверката в Търговския регистър, Пеевски не фигурира. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излизало единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където той е санкционирано лице.