      петък, 23.01.26
          Депутатите ще направят нов опит за обсъждане на промените в Изборния кодекс

          23 януари 2026 | 07:17 190
          Снимка: БГНЕС
          Опозицията бойкотира, промените остават за разглеждане

          В четвъртък Народното събрание не успя да събере необходимия кворум, за да разгледа промените в Изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в дневния ред, но след бойкот от опозицията и липсата на кворум, тя бе отложена за днешния ден.

          Промените в Изборния кодекс ще бъдат подложени на второ окончателно гласуване Промените в Изборния кодекс ще бъдат подложени на второ окончателно гласуване

          „Днес се очаква народните представители да направят втори опит за разглеждане на промените в Изборния кодекс“ – съобщиха от парламента.

          Припомняме, че на 14-часово заседание на Правната комисия депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране, но не приеха избирателните списъци да се изготвят на база данни от националното преброяване.

