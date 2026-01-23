Депутатите ще направят нов опит за обсъждане на промените в Изборния кодекс

Опозицията бойкотира, промените остават за разглеждане

В четвъртък Народното събрание не успя да събере необходимия кворум, за да разгледа промените в Изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в дневния ред, но след бойкот от опозицията и липсата на кворум, тя бе отложена за днешния ден.

„Днес се очаква народните представители да направят втори опит за разглеждане на промените в Изборния кодекс“ – съобщиха от парламента.

Припомняме, че на 14-часово заседание на Правната комисия депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране, но не приеха избирателните списъци да се изготвят на база данни от националното преброяване.