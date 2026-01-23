НА ЖИВО
          Десислава Радева: Аз съм дотук

          23 януари 2026 | 18:03 9990
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Аз съм дотук! Това написа във Фейсбук съпругата на президента с прекратени правомощия Румен Радев – Десислава. Постът бе придружен с песен, чиито превод означава „Свобода“.

          Мнозина разчетоха написаното като знак, че Радева открива нова страница в живота си. Преди няколко дни тя качи снимка, на която кокетно позира.

          След като Румен Радев влезе на „Дондуков“ 2 преди 9 години, съпругата на президента бе обществено активна. С това тя си навлече много негативни коментари. След това, вероятно за да намали напрежението, тя предпочете да се отдаде на обществени каузи, но без да ги афишира.

