България е поела дългосрочен ангажимент за участие в т.нар. „Съвет за мир“. Той има риск да натовари държавата с разходи от 1 милиард и ще я поставя в противоречие с общоевропейската позиция.

Това заяви международният анализатор Диана Хусеин в коментар за начина, по който правителството в оставка е взело решението за присъединяване към инициативата.

Според експерта, подписването на договора от премиера Росен Желязков е направено „на тъмно“, без необходимия обществен и политически консенсус, и представлява сериозен дипломатически риск. Хусеин подчерта, че ангажиментът е за срок от поне три години, като страната ни влиза в колизия с европейските партньори точно в момент, когато отношенията между Европа и САЩ са в критичен етап.

Секретно решение за милиард

Анализаторът изрази силно безпокойство относно процедурата по вземане на решението. По думите на Диана Хусеин то е било взето „на подпис“ и е било секретно решение на заседание на Министерския съвет. Тя определи действието като „форсмажорно“ и в разрез с декларирания стремеж за пълноценна интеграция в общоевропейския проект.

„Първо, това е огромна отговорност, която е ангажимент с средносрочен ангажимент от поне три години, тъй като от всичко, което се изговори, тези, които в момента влизат, така финално си правя изводите, имат около три години, в които са там. После следва от това евентуално да плащат въпросния един милиард“, обясни Хусеин.

Дипломатически скандал и напрежение с президента

Коментарът на анализатора засегна и напрежението между правителството и президента Румен Радев относно представителството на България в Давос. Според Хусеин, управляващите са се опитали да създадат изкуствен скандал, за да оправдаят действията си, след като са поели ангажимент, който не е бил съгласуван с държавния глава.

Тя направи паралел с предишни дипломатически провали на ГЕРБ, като припомни казуса с номинацията за генерален секретар на ООН. „ГЕРБ има два огромни гафа в дипломацията, които, убедена съм, единият вече се изучава, убедена съм, в центровете за подготовка на кадри за външна политика и дипломация“, заяви Хусеин, визирайки саботирането на кандидатурата на Ирина Бокова в полза на Кристалина Георгиева.

Връзката „Магнитски“ и частните интереси

В анализа бе повдигнат въпросът дали зад решението не стоят мотиви, свързани със санкциите „Магнитски“. Водещата Катя Илиева припомни появила се през изминалата година информация за разговори, свързани с енергетика срещу облекчения по „Магнитски“, и попита дали сегашната ситуация не е аналогична – „Съвет за мир срещу Магнитски“.

„Ами от реакцията на Дилян Пеевски, лидера на ДПС Ново начало, който „се опита да заповяда“ на президента веднага да внесе писмото в парламента и парламентът да го гласува, нали говори, че има мегдан да разсъждаваме в тази посока“, коментира Диана Хусеин.

Липса на ясна външна политика

Анализаторът отправи остри критики и към външния министър Георги Георгиев, определяйки поведението му като лицемерно, особено по отношение на конфликта в Газа и споменаването на Палестина. Според нея, за последната година министърът не е артикулирал нито една ясна позиция, извън подкрепата за войната в Украйна.

„Звучи ми лицемерно, не само по казуса Палестина, ами въобще по цялата външна политика на това правителство и на този външен министър“, категорична бе Хусеин, допълвайки, че действията на кабинета не са мотивирани от националния интерес, а обслужват конкретни политически фигури.