      петък, 23.01.26
          Димо Дренчев: Радев не е готов с проекта си, затова се бави датата на изборите

          23 януари 2026 | 19:03 815
          „Радев не е готов с проекта си, затова се бави датата на изборите. В началото на декември подаде оставка правителството на Росен Желязков, вече сме в края на януари и виждате какви решения взема кабинета в оставка. Визирам включването ни вчера в инициативата на Тръмп“

          Това каза народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Дренчев не е правилно правителство без мандат да взема такова решение за държавата.

          „Това слага окончателно кръст а евроатналтизма ва Българя, защото само две държави, членки на ЕС, се включиха – Унгария и ние“, каза още гостът.

