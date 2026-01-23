Димо Дренчев: Радев не е готов с проекта си, затова се бави датата на изборите

„Радев не е готов с проекта си, затова се бави датата на изборите. В началото на декември подаде оставка правителството на Росен Желязков, вече сме в края на януари и виждате какви решения взема кабинета в оставка. Визирам включването ни вчера в инициативата на Тръмп“

Това каза народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Дренчев не е правилно правителство без мандат да взема такова решение за държавата.