Добри условия за туризъм в планините, прогнозата предвижда слънчево време

Няма инциденти през последното денонощие, очаква се леко увеличение на облачността

Условията за туризъм в българските планини са отлични, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е слънчево и тихо, като няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), в планините ще бъде предимно слънчево. Очаква се да има по-значително увеличаване на облачността преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места може да прехвърчи сняг.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, а на 2000 метра – около минус 1°.