      петък, 23.01.26
          Добри условия за туризъм в планините, прогнозата предвижда слънчево време

          23 януари 2026 | 11:51 130
          Няма инциденти през последното денонощие, очаква се леко увеличение на облачността

          Условията за туризъм в българските планини са отлични, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е слънчево и тихо, като няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

          Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), в планините ще бъде предимно слънчево. Очаква се да има по-значително увеличаване на облачността преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места може да прехвърчи сняг.

          Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , а на 2000 метра – около минус 1°.

