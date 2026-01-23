„Дойран-2025“: Внасяме 8000 подписа за спешна промяна на Закона за еврото (СНИМКИ/ВИДЕО)

Гражданско сдружение „Дойран 2025“ заедно с български граждани, сдружения и политически представители внесе в Народното събрание искане за спешна промяна на чл. 24 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Внесеното искане е подкрепено от 8000 подписа на български граждани, които настояват за удължаване на срока за двойно разплащане в лева и евро от 1 на 6 месеца.

„Това не е технически детайл, а въпрос на национална сигурност", заявяват представителите на сдружението.

Те подчертават, че удължаването на периода на двойното разплащане ще позволи по-плавен преход и ще защити интересите на българските граждани и икономика.

Документите бяха входирани в сградата на Народното събрание, откъм бул. „Дондуков“, като част от усилията на сдружението за запазване на българската национална валута.

Вижте коментара на съпредседателя на гражданско движение „Народна сила“, което е част от „Дойран-2025“ доц. д-р Георги Димов: