      петък, 23.01.26
          „Дойран-2025“: Внасяме 8000 подписа за спешна промяна на Закона за еврото (СНИМКИ/ВИДЕО)

          23 януари 2026 | 15:28
          Снимка: Facebook/Дойран-2025
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Гражданско сдружение „Дойран 2025“ заедно с български граждани, сдружения и политически представители внесе в Народното събрание искане за спешна промяна на чл. 24 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Внесеното искане е подкрепено от 8000 подписа на български граждани, които настояват за удължаване на срока за двойно разплащане в лева и евро от 1 на 6 месеца.

          „Това не е технически детайл, а въпрос на национална сигурност“, заявяват представителите на сдружението.

          Те подчертават, че удължаването на периода на двойното разплащане ще позволи по-плавен преход и ще защити интересите на българските граждани и икономика.

          Документите бяха входирани в сградата на Народното събрание, откъм бул. „Дондуков“, като част от усилията на сдружението за запазване на българската национална валута.

          Вижте коментара на съпредседателя на гражданско движение „Народна сила“, което е част от „Дойран-2025“ доц. д-р Георги Димов:

          „Дойран 2025“ отчете 301 130 валидни подписа за референдум за лева (видео) „Дойран 2025“ отчете 301 130 валидни подписа за референдум за лева (видео)

