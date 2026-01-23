НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Драма, обрати и осминафинал за Медведев

          Напред продължават още Карлос Алкарас и Томи Пол

          23 януари 2026 | 11:49 100
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Даниил Медведев достигна до 1/8-финалите на Australian Open по по много драматичен начин. Руснакът направи пълен обрат над унгареца Фабиан Марожан след 6:7(5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Битката на „Маргарет Корт Арина“ продължи 3 часа и 43 минути. 

          - Реклама -

          В първия сет двамата се пробиха по два пъти и се стигна до тайбрек. Там Марожан бе по-съсредоточен, допусна по-малко неточности и откри резултата. Втората част унгарецът взе 60 % от точките на първи сервис, 25 % на втори и направи 3 брейка, допускайки два. 

          В третия сет руснакът спечели 60 % от разиграванията на първи начален удар, 69 % на втори и стигна до два пробива срещу един за противника. Четвъртата част 3-кратният финалист (2021, 2022, 2024) бе категоричен и не даде дори гейм на съперника. В последния сет Медведев бе 78 % ефикасен на първо подаване, 63 % на второ и осъществи два брейка за един на Марожан.

          На 1/8-финалите бившият № 1 в ранглистата ще премери сили срещу Търнър Тиен. Американецът отстрани Нуно Боржеш със 7:6, 6:4, 6:2.

          Междувременно без да даде сет спечели и Карлос Алкарас, който се наложи над французина Корентен Муте с 6:2, 6:4, 6:1. Тази битка протече в рамките на 125 минути на централния корт „Род Лейвър Арина“.

          В първата част испанецът спечели 76 % от точките на първи начален удар, 50 % на втори и проби два пъти. Вторият сет той бе 61 % ефикасен на първи начален удар, 44 % на втори и направи 3 брейка, допускайки два. В третата част миналогодишният 1/4-финалист взе 91 % на разиграванията на първи сервис, всички на втори и осъществи 3 пробива.

          На 1/8-финалите Алкарас ще премери сили срещу Томи Пол. Американецът бързо премина трети кръг заради отказването на испанеца Алехандро Давидович Фокина при 6:1, 6:1 за Пол.

          Даниил Медведев достигна до 1/8-финалите на Australian Open по по много драматичен начин. Руснакът направи пълен обрат над унгареца Фабиан Марожан след 6:7(5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Битката на „Маргарет Корт Арина“ продължи 3 часа и 43 минути. 

          - Реклама -

          В първия сет двамата се пробиха по два пъти и се стигна до тайбрек. Там Марожан бе по-съсредоточен, допусна по-малко неточности и откри резултата. Втората част унгарецът взе 60 % от точките на първи сервис, 25 % на втори и направи 3 брейка, допускайки два. 

          В третия сет руснакът спечели 60 % от разиграванията на първи начален удар, 69 % на втори и стигна до два пробива срещу един за противника. Четвъртата част 3-кратният финалист (2021, 2022, 2024) бе категоричен и не даде дори гейм на съперника. В последния сет Медведев бе 78 % ефикасен на първо подаване, 63 % на второ и осъществи два брейка за един на Марожан.

          На 1/8-финалите бившият № 1 в ранглистата ще премери сили срещу Търнър Тиен. Американецът отстрани Нуно Боржеш със 7:6, 6:4, 6:2.

          Междувременно без да даде сет спечели и Карлос Алкарас, който се наложи над французина Корентен Муте с 6:2, 6:4, 6:1. Тази битка протече в рамките на 125 минути на централния корт „Род Лейвър Арина“.

          В първата част испанецът спечели 76 % от точките на първи начален удар, 50 % на втори и проби два пъти. Вторият сет той бе 61 % ефикасен на първи начален удар, 44 % на втори и направи 3 брейка, допускайки два. В третата част миналогодишният 1/4-финалист взе 91 % на разиграванията на първи сервис, всички на втори и осъществи 3 пробива.

          На 1/8-финалите Алкарас ще премери сили срещу Томи Пол. Американецът бързо премина трети кръг заради отказването на испанеца Алехандро Давидович Фокина при 6:1, 6:1 за Пол.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Станка Златева: Аз мисля, че ЦСКА получаваше повече помощ от съдиите

          Николай Минчев -
          Президентът на федерацията по борба - Станка Златева, коментира пред БГНЕС настоящето Държавното първенство в Сливен, което беше белязано от голям скандал в предходните...
          Футбол

          Венци Стефанов: Очаквам ЦСКА да бъде много сериозен през следващия сезон

          Николай Минчев -
          Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира инвестициите на Валтер Папазки, който преди няколко седмици беше официално обявен за собственик на ЦСКА. Стефанов изчисли,...
          Баскетбол

          Александър Везенков носи на гърба си Олимпиакос

          Станимир Бакалов -
          Александър Везенков изведе Олимпиакос до победа със 74:68 (25:13, 18:23, 20:10, 17:16) срещу Анадолу Ефес в мач от 24-ия кръг на баскетболната Евролига .  Българският...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions