      петък, 23.01.26
          Два тайбрека бяха нужни на Сабаленка за достигане до четвърти кръг в Австралия

          Следващата опонентка на победителката е Виктория Мбоко

          23 януари 2026 | 13:42 60
          Снимка: БГНЕС
          №1 в женския тенис – Арина Сабаленка, се класира много драматично за четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия. Беларускинята се наложи да прави обрат над Анастасия Потапова със 7:6(4) 7:6(7) след малко повече от два часа на корта.

          В следващия кръг Сабаленка излиза срещу Виктория Мбоко, която елиминира Клара Таусон със 7:6(5), 5:7, 6:3 и достигна до четвъртия кръг още в дебюта си в Мелбърн. 

          Припомняме ви, че Мбоко се превърна в най-младата тенисистка след Серина Уилямс, победила четири големи шампионки в турнир по пътя към спечелването. Това се случи миналата година в Монреал. 

          За Сабаленка това е шесто поредно участие в четвъртия кръг на Мелбърн Парк, където спечели титлата две поредни години през сезон 2023 и 2024.

