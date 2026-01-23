ЕС и САЩ се съгласиха за нови търговски споразумения след срещата на върха

15% мита върху износа на ЕС за САЩ в замяна на нулеви мита за внос
Лидерите на Европейския съюз решиха на срещата на върха да ратифицират споразумение, според което ще се наложат 15% мита върху целия европейски износ за САЩ, в замяна на нулеви мита върху вноса от САЩ. Това решение последва след като президентът на САЩ, Доналд Тръмп, отхвърли новите търговски тарифи за Европа, свързани с Гренландия.
Коща подчерта готовността на ЕС да сътрудничи активно със САЩ по всички въпроси от взаимен интерес.
