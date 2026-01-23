НА ЖИВО
          ЕС и САЩ се съгласиха за нови търговски споразумения след срещата на върха

          23 януари 2026 | 08:41 420
          Снимка: brunswickgroup.com
          15% мита върху износа на ЕС за САЩ в замяна на нулеви мита за внос

          Лидерите на Европейския съюз решиха на срещата на върха да ратифицират споразумение, според което ще се наложат 15% мита върху целия европейски износ за САЩ, в замяна на нулеви мита върху вноса от САЩ. Това решение последва след като президентът на САЩ, Доналд Тръмп, отхвърли новите търговски тарифи за Европа, свързани с Гренландия.

          Доналд Тръмп: САЩ несправедливо са третирани от НАТО Доналд Тръмп: САЩ несправедливо са третирани от НАТО

          „Целта трябва да бъде стабилизиране на търговските отношения между ЕС и САЩ. Но ЕС възнамерява твърдо да защитава интересите си“, заяви председателят на Европейския съвет, Антониу Коща, на пресконференция след извънредната среща на върха на ЕС, посветена на Гренландия.

          Коща подчерта готовността на ЕС да сътрудничи активно със САЩ по всички въпроси от взаимен интерес.

