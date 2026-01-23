Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и държавите от южноамериканския блок МЕРКОСУР може да започне да се прилага временно, веднага щом бъде ратифицирано от поне една страна от Южна Америка.

Мерц направи коментара по време на среща с италианския премиер Джорджа Мелони, на фона на нарастващи спорове в ЕС около сделката.

Европейският парламент поиска проверка от Съда на ЕС

На 21 януари Европейският парламент гласува да поиска становище от Съда на Европейския съюз дали споразумението е съвместимо с европейските договори и дали може да бъде прилагано преди пълната ратификация. Това може да забави окончателното му одобрение с години.

Германия: сделката има необходимата подкрепа

Според канцлера Мерц споразумението вече е получило достатъчна подкрепа на ниво държави членки. На 9 януари Съветът на ЕС одобри подписването на пакта с квалифицирано мнозинство.

Защо сделката разделя Европа?

Поддръжниците, сред които Германия и скандинавските страни, виждат в нея възможност за по-лесен износ на европейски автомобили, машини и фармацевтични продукти към пазар от близо 300 милиона души.

Противниците – включително Франция, Австрия, Полша и Ирландия – се опасяват, че европейските фермери могат да бъдат засегнати от внос на по-евтини селскостопански продукти от Южна Америка.

Какво означава това за България?

Като член на ЕС България ще бъде част от общия европейски пазар, който ще се отвори по-широко към Южна Америка. Това може да създаде нови възможности за износ на български предприятия, но също така поставя въпроси за конкуренцията в земеделието – тема, която предстои да бъде обсъждана на европейско ниво.