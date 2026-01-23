Габриела Петрова подкрепи Ивет Лалова

Ивет Лалова получи емоционална подкрепа от една от близките си приятелки във спорта – Габриела Петрова. Състезателката по троен скок излезе с пост в социалните мрежи след информацията, че е отчетен неблагоприятен аналитичен резултат за Остарин в допинг проба на Лалова от Рио 2016.

„Когато сияеш дразниш онези,които живеят в тъмнина!

Годината е 2013 ,първото ми състезание с националния отбор.Знаех ,че тя ще е там и нямах търпение да се запознаем.Очите ми светнаха в мига в който я видях….и така светят и до днес ,когато знам ,че ще я видя. От тогава сме приятелки,сестри…семейство!Били сме заедно и в хубавото и в лошото!

Познавам атлета Ивет,жената Ивет и майката Ивет.И във всичко тя е прекрасна,истинска и честна!!! Не може да бъдеш голям спортист,ако не си голям човек!Учила съм се от нея на професионализъм ,професионална етика и доброта.Един ден ще науча и децата си!

Колкото и кал да хвърляте ,някои хора са родени да светят ярко! Благодаря ти, Ивче за светлината! Обичам те!“, написа Петрова в социалните мрежи.