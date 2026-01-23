НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Габриела Петрова подкрепи Ивет Лалова

          Ивет Лалова получи емоционална подкрепа от една от близките си приятелки във спорта - Габриела Петрова

          23 януари 2026 | 18:34 80
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ивет Лалова получи емоционална подкрепа от една от близките си приятелки във спорта – Габриела Петрова. Състезателката по троен скок излезе с пост в социалните мрежи след информацията, че е отчетен неблагоприятен аналитичен резултат за Остарин в допинг проба на Лалова от Рио 2016.

          - Реклама -

          „Когато сияеш дразниш онези,които живеят в тъмнина!

          Годината е 2013 ,първото ми състезание с националния отбор.Знаех ,че тя ще е там и нямах търпение да се запознаем.Очите ми светнаха в мига в който я видях….и така светят и до днес ,когато знам ,че ще я видя. От тогава сме приятелки,сестри…семейство!Били сме заедно и в хубавото и в лошото!

          Познавам атлета Ивет,жената Ивет и майката Ивет.И във всичко тя е прекрасна,истинска и честна!!! Не може да бъдеш голям спортист,ако не си голям човек!Учила съм се от нея на професионализъм ,професионална етика и доброта.Един ден ще науча и децата си!

          Колкото и кал да хвърляте ,някои хора са родени да светят ярко! Благодаря ти, Ивче за светлината! Обичам те!“, написа Петрова в социалните мрежи. 

          Ивет Лалова получи емоционална подкрепа от една от близките си приятелки във спорта – Габриела Петрова. Състезателката по троен скок излезе с пост в социалните мрежи след информацията, че е отчетен неблагоприятен аналитичен резултат за Остарин в допинг проба на Лалова от Рио 2016.

          - Реклама -

          „Когато сияеш дразниш онези,които живеят в тъмнина!

          Годината е 2013 ,първото ми състезание с националния отбор.Знаех ,че тя ще е там и нямах търпение да се запознаем.Очите ми светнаха в мига в който я видях….и така светят и до днес ,когато знам ,че ще я видя. От тогава сме приятелки,сестри…семейство!Били сме заедно и в хубавото и в лошото!

          Познавам атлета Ивет,жената Ивет и майката Ивет.И във всичко тя е прекрасна,истинска и честна!!! Не може да бъдеш голям спортист,ако не си голям човек!Учила съм се от нея на професионализъм ,професионална етика и доброта.Един ден ще науча и децата си!

          Колкото и кал да хвърляте ,някои хора са родени да светят ярко! Благодаря ти, Ивче за светлината! Обичам те!“, написа Петрова в социалните мрежи. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч

          Станимир Бакалов -
          Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. по много теми, свързани с “канарчетата”. Той засегна и сагата с преминаването на Око-Флекс в Левски, която стигна...
          Спорт

          Иван Турицов може да потегли за Израел

          Станимир Бакалов -
          Ръководството на ЦСКА се опитва да продаде капитана Иван Турицов в Израел, съобщава „Мач Телеграф“. Мениджъри, близки до клуба, разкриха, че защитникът е предложен...
          Спорт

          Дъщерята на Денис Родман стана най-скъпоплатената футболистка в света

          Станимир Бакалов -
          Тринити Родман (23 г.), една от най-големите звезди на американския футбол и дъщеря на противоречивия играч от NBA Денис Родман, поднови договора си с...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions