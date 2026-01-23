Интер се разправи с Пиза

Интер победи Пиза с 6:2 след пълен обрат в мач от 22-ия кръг на италианската Серия „А“, игран на Сан Сиро.

Гостите поведоха с два гола на Стефано Морео в 11-ата и в 23-ата минута.

Още през първото полувреме Интер достигна до пълния обрат в мача.

Пьотр Жиелински отбеляза дузпа в 39-ата минута, а само две по-късно Лаутаро Мартинес изравни резултата – 2:2.

В добавеното време на първата част Франческо Еспозито отбеляза за 3:2.

През второто полувреме голове добавиха и Федерико Димарко в 86-ата и Анже-Йоан Бони четири минути по-късно.

Хенрик Мхитарян оформи крайното 6:2 в добавеното време на срещата.

Българският национал Росен Божинов не се появи в игра от пейката за Пиза.

Интер е лидер в Серия „А“ с 52 точки, а Пиза е последен 20-и с 14.