Испанският премиер отказа участие в Съвета за мир на Доналд Тръмп

Санчес обоснова решението с последователността на Испания и многократния ред на ООН

Испанският премиер Педро Санчес съобщи, че Испания няма да се включи в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, инициативата, която според критиците подкопава ООН, предаде ДПА.

„Оценяваме поканата, но ще я отклоним“, заяви Санчес пред репортери след лидерска среща на ЕС в Брюксел. „Правим това основно и най-вече в името на последователността“, посочи испанският лидер и добави, че решението е в съответствие с многостранния ред, системата на ООН и международното право.

Санчес добави, че отказът му е също свързан с факта, че Съветът за мир „не включва Палестинската автономна власт“.

Вчера Доналд Тръмп официално стартира Съвета на церемония по подписване на устава по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Церемонията премина с участието на изненадваща група страни.

Около 60 правителства бяха поканени да се присъединят, но само няколко западни съюзници на Вашингтон приеха публично поканата. Сред подписалите са Унгария и България. Аржентина, Израел и Саудитска Арабия също се включиха.

Два от най-големите противници на Вашингтон, Русия и Китай, са поканени, но все още не са поели официален ангажимент.

Първоначалната идея на Тръмп за Съвета беше да организира и ръководи възстановяването на Газа след войната между Израел и палестинското движение „Хамас“. Въпреки това той разшири амбициите си, като предложи структурата да решава кризи и конфликти по целия свят. Според думите на Тръмп на вчерашната церемония, Съветът „може да разпростре дейността си и отвъд Газа“.

Много анализатори разглеждат инициативата като атака срещу ООН, която Тръмп неведнъж е критикувал за неспособността й да разрешава конфликти.