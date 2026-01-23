България навлиза в нов политически етап след решението на Конституционния съд, който единодушно потвърди оставката на Румен Радев. С този акт страната вече има първата жена държавен глава – Илияна Йотова, която поема функциите в условия на политическо напрежение и очакване на ключови решения за управлението на страната.

Бившият председател на Народното събрание и експерт по конституционно право Ива Митева коментира конституционната процедура и предстоящите стъпки в ефира на „Денят ON AIR“. Според нея преходът във властта е строго регламентиран и не подлежи на тълкуване.

„Йотова е избрана пряко в екип с президента. Полагат една и съща клетва пред Народното събрание. Тя встъпва в длъжността президент автоматично. Йотова е президент“, категорична бе Митева.

Предстоят спешни консултации за служебен кабинет

Според Ива Митева новият президент няма да губи време и се очаква процедурата по съставяне на служебно правителство да стартира още следващата седмица. Тя подчерта, че календарът на предстоящите празници налага бързи действия.

„Идват Цветница и Великден, датите започват да я притискат. Тя ще направи тези консултации. Ще трябва да избере измежду това меню. Не приемам този отказ. Те са длъжни да приемат. Като ги е страх, тогава да не приемат съответните позиции. Трябва да бъде този човек, който ще осигури честни и прозрачни избори“, заяви Митева, визирайки ограничения кръг от лица, които по Конституция могат да бъдат назначени за служебен министър-председател.

Андрей Гюров като фаворит за поста

В анализа си на възможните кандидати за служебен премиер, бившият председател на парламента посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров като най-удачния вариант. Митева разясни и правната страна на въпроса относно неговата допустимост.

„Струва ми се, че Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача. Не мисля, че има юридически проблем. Има решение на КПК, което е отменено и Административният съд е казал, че то е нищожно. Той е подуправител и отговаря на изискванията за министър-председател. Той е в това меню“, аргументира се тя.

Критика към парламента и Изборния кодекс

Разговорът засегна и работата на настоящото Народно събрание, както и опасенията около изборните правила. Митева изрази остра критика към начина, по който се подхожда към законодателния процес и изборните технологии.

„В това НС времето го нямат за нищо. Голяма глупост наблюдаваме в Народното събрание. Надявам се в следващото да изхвърлим глупостта от НС. Изборният кодекс определя партийния модел, затова са тези битки. От прекрояването на изборния процес зависи след това какво ще се случи в НС“, коментира тя.

Митева отправи и директно предупреждение към политическите сили, припомняйки минали грешки: „Иска ми се Борисов и ГЕРБ да са си извлекли поука от 2016 и 2019 г. и да не допускат това да се случи“.

Рискове при гласуването и тайната на вота

Експертът предупреди за конкретни технически проблеми, свързани с промените в изборния процес и машинното гласуване, които могат да компрометират тайната на вота.

„Разбрахме, че машината е почти същата, много по-трудно е за гласуване с нея. Също има софтуер и две флашки. Бюлетината ще бъде дълга. Когато носите тази бюлетина, вие отбелязвате с черна точка, тя се вижда дори на гърба на бюлетината. Вотът няма как да бъде съхранен. Тези устройства трябва да се купят. ‘Информационно обслужване’ трябва да направи поръчка“, обясни детайлно Митева.

В заключение тя призова Централната избирателна комисия (ЦИК) да започне процедурите по обществените поръчки незабавно, за да се избегне рискът държавата да остане без необходимите устройства за провеждане на вота.