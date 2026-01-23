НА ЖИВО
          Иван Демерджиев: Ще продължа да бъда до Румен Радев, ако политическият му проект стане факт

          23 януари 2026 | 09:22 15113
          Бившият вътрешен министър обяви, че би приел да стане служебен министър на вътрешните работи

          „Доста години съм до президента Румен Радев в стремежа му да се разгради моделът на разградената държава и да се осигури по-добро бъдеще за България. Ще продължа да бъда до него по начина, по който се развият събитията. Политическият му проект още не е факт.“

          Това заяви Иван Демерджиев, бившият служебен министър на правосъдието и на вътрешните работи, в студиото на „Здравей, България“.

          Той добави, че ако бъде назначен за служебен вътрешен министър, ще освободи всички областни директори на полицията. „Виждам огромна енергия и вярвам, че проектът му ще има категоричен успех на идващите избори. Националната кауза беше заявена на протестите и всеки, който чувства отговорност да я реализира, трябва да стане естествен съюзник на Румен Радев. Виждам много сериозен страх в мнозинството, че това, което продължаваше дълги години и беше под пълен техен контрол, приключва. Възможно е да има разрив“, допълни бившият министър.

          Конституционният съд ще се произнесе за оставката на президента Румен Радев Конституционният съд ще се произнесе за оставката на президента Румен Радев

          Демерджиев коментира и подписването от премиера в оставка Росен Желязков на българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп: „Очевидно правителството прави поклони в най-различни посоки, които целят оцеляването на двама души и изваждането на единия от списъка „Магнитски“. Не може министър-председател в оставка да дефинира националния интерес ад хок без мотиви и без това да е обсъдено никъде, особено в НС“.

          Той подчерта, че поканата за включване в Съвета за мир на Тръмп е била отправена персонално към Румен Радев. „Неуместна беше реакцията на външния министър в оставка, който се опита да „замаже“ очевидното пренебрежение към правителството. Президентът обаче ясно отговори, че тъй като и двете институции са в оставка, не е редно да представляват България на форума в Давос и да вземат дългосрочни решения, които са от съществено значение за бъдещето ни и може да имат сериозни последици“, заключи Демерджиев.

          По казуса с обвинител номер едно, той изрази мнение, че Сарафов трябва да освободи поста си: „Сарафов беше изведен от закона от поста и.ф. главен прокурор доста отдавна. Много съдебни състави потвърдиха това – той трябва да освободи кабинета и поста си. Прокурорите трябва да отговорят дали узурпирането не е престъпление. КС ще го освободи от поста му в крайна сметка“, смята той.

