Иван Демерджиев: Ще продължа да бъда до Румен Радев, ако политическият му проект стане факт

Бившият вътрешен министър обяви, че би приел да стане служебен министър на вътрешните работи

„Доста години съм до президента Румен Радев в стремежа му да се разгради моделът на разградената държава и да се осигури по-добро бъдеще за България. Ще продължа да бъда до него по начина, по който се развият събитията. Политическият му проект още не е факт."

Това заяви Иван Демерджиев, бившият служебен министър на правосъдието и на вътрешните работи, в студиото на „Здравей, България“.

Той добави, че ако бъде назначен за служебен вътрешен министър, ще освободи всички областни директори на полицията. „Виждам огромна енергия и вярвам, че проектът му ще има категоричен успех на идващите избори. Националната кауза беше заявена на протестите и всеки, който чувства отговорност да я реализира, трябва да стане естествен съюзник на Румен Радев. Виждам много сериозен страх в мнозинството, че това, което продължаваше дълги години и беше под пълен техен контрол, приключва. Възможно е да има разрив“, допълни бившият министър.

Демерджиев коментира и подписването от премиера в оставка Росен Желязков на българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп: „Очевидно правителството прави поклони в най-различни посоки, които целят оцеляването на двама души и изваждането на единия от списъка „Магнитски“. Не може министър-председател в оставка да дефинира националния интерес ад хок без мотиви и без това да е обсъдено никъде, особено в НС“.

Той подчерта, че поканата за включване в Съвета за мир на Тръмп е била отправена персонално към Румен Радев. „Неуместна беше реакцията на външния министър в оставка, който се опита да „замаже“ очевидното пренебрежение към правителството. Президентът обаче ясно отговори, че тъй като и двете институции са в оставка, не е редно да представляват България на форума в Давос и да вземат дългосрочни решения, които са от съществено значение за бъдещето ни и може да имат сериозни последици“, заключи Демерджиев.

По казуса с обвинител номер едно, той изрази мнение, че Сарафов трябва да освободи поста си: „Сарафов беше изведен от закона от поста и.ф. главен прокурор доста отдавна. Много съдебни състави потвърдиха това – той трябва да освободи кабинета и поста си. Прокурорите трябва да отговорят дали узурпирането не е престъпление. КС ще го освободи от поста му в крайна сметка“, смята той.