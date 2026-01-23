Иван Турицов може да потегли за Израел

Ръководството на ЦСКА се опитва да продаде капитана Иван Турицов в Израел, съобщава „Мач Телеграф“. Мениджъри, близки до клуба, разкриха, че защитникът е предложен на Апоел (Беер Шева), който към днешна дата е на второ място в класирането на местния елит. Очаква се „червените“ да вземат около 300 000 евро от сделката.

Припомняме, че Иван Турицов е последният, който оцеля от отбора, създаден от бившия собственик на клуба Гриша Ганчев.