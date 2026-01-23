Липсата на ясна национална стратегия и непоследователността в управлението на страната са основните причини партия „Величие“ да отказва подкрепа за текущи външнополитически ходове. Това стана ясно от коментар на лидера на формацията Ивелин Михайлов в разговор с журналиста Златина Петкова.

Според Михайлов, държавата се намира в състояние на геополитическо лутане, което нанася вреди върху икономиката и обществения ресурс. Той бе категоричен, че без стабилна основа вътре в страната, действията на международната сцена губят смисъл.

„Ние няма как да кажем да подкрепим външна политика, при положение че нямаме вътрешна и тя е непостоянна“, заяви лидерът на „Величие“. Той описа ситуацията като хаотична смяна на приоритетите без дългосрочна визия.

„Ние виждаме едно постоянно лъкатушене, с което се унищожават ресурсите на народа и на държавата. Първо, подкрепяме Европа, после отиваме и подкрепяме примерно Тръмп, което означава, че ние нямаме ясна геополитическа позиция, ние нямаме ясна идея за наш национален идеал, накъде искаме да се развиваме“, допълни Михайлов.

Рисковете от липсата на стратегия

Политическият лидер подчерта, че всяко действие в момента е чисто разходно, тъй като липсва гаранция за устойчивост на поетите ангажименти. Според него съществува риск държавата да плати цената за едно решение днес, а утре курсът да бъде рязко променен в друга посока, например към споразумение със Си Дзинпин.

На директен въпрос какво подкрепя формацията в настоящия момент, Михайлов бе лаконичен: „Нищо не подкрепяме в момента.“

Приоритет на националния интерес

Относно участието на България в различни международни съвети и формати, позицията на Ивелин Михайлов е, че редът на действие е сбъркан. Той настоява първо да се дефинират българските интереси.

„Според нашето мнение, това, което трябва да направим, е първо да си изясним позицията: България какво иска да направи, каква е нейната стратегия и тогава да търсим партньори“, обясни той.

Михайлов отказа да изрази лично мнение, отделено от това на държавния интерес, подчертавайки, че като народен представител не може да се разграничи от институционалната рамка. „Докато ние не решим накъде отиваме, всички следващи действия са…“, остави мисълта си недовършена той, намеквайки за безсмислието на ходовете „на парче“.

В края на разговора бе засегната и темата за поведението на Росен Желязков. Михайлов не се фокусира върху конкретния казус, а го постави в по-широкия контекст на управлението. „Ами те имат постоянно и много неправилни неща, които са така, че не мога само това да гледам“, заключи лидерът на „Величие“.