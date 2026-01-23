НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ИЗВЪНРЕДНО: Конституционният съд взе решение за Радев!

          23 януари 2026 | 13:35 4140
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №3/2026 г., докладвано от съдия Павлина Панова, с което реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка. Това съобщиха от пресцентъра на Конституционния съд.

          - Реклама -

          Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г.

          Решението е взето единодушно.

          В заседанието участваха 12 конституционни съдии.

          На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №3/2026 г., докладвано от съдия Павлина Панова, с което реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка. Това съобщиха от пресцентъра на Конституционния съд.

          - Реклама -

          Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г.

          Решението е взето единодушно.

          В заседанието участваха 12 конституционни съдии.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          БНБ пуска първа колекционерска монета в евро: 125 г. електрически трамвай

          Росица Николаева -
          Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“. Цената на монетата при пускане в обращение...
          Политика

          НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ: Вижте цялото решение на Конституционния съд

          Никола Павлов -
          Конституционният съд на Република България обяви решението си за оставката на президента Румен Георгиев Радев, която беше подадена на 20 януари 2026 г. по...
          Политика

          Вижте документа, който пренарежда международните отношения (ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ХАРТАТА НА СЪВЕТА ЗА МИР)

          Никола Павлов -
          Харта на Съвета за мир Преамбюл Декларирайки, че трайният мир изисква прагматична преценка, решения, основани на здравия разум, и смелост да се отстъпи от подходи и...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions