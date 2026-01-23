Изграждането на национална мрежа от бързи зарядни станции, която да улесни пътуването с електрически автомобили извън големите градове, навлиза в практическа фаза.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов връчи официално първите шест договора за изграждане на зарядни центрове по основните пътни направления в страната.

Инвестицията е на стойност около 1,4 млн. евро и се реализира по Програма „Транспортна свързаност“.

Основната цел на проектите е да се преодолее една от главните бариери пред масовото навлизане на електромобилите – липсата на инфраструктура за дълги пътувания.

По време на церемонията в Министерството на транспорта, министър Караджов подчерта, че новите мощности ще позволят електрическите коли да се използват пълноценно не само като градски транспорт, а и по автомагистрали и скоростни трасета.

„Много съм щастлив, че днес връчваме първите шест договора за изграждане на бързи зарядни станции по ТЕН-Т мрежата в България“, заяви вицепремиерът.

Той допълни: „С тези проекти премахваме едно от основните притеснения на хората – дали при дълго пътуване ще има къде бързо и удобно да заредят автомобила си. Това е ключово условие за по-широкото навлизане на електромобилите“.

Одобрените проекти, избрани сред 11 предложения, обхващат ключови точки от натоварената пътна мрежа. Изпълнителите и локациите са разпределени, както следва:

Главен път Е-79 до гр. Мездра – изпълнител „С.Т. Слънчев рай“ ООД;

– изпълнител „С.Т. Слънчев рай“ ООД; гр. Аксаково, област Варна – изпълнител „Релемент“ ЕООД;

– изпълнител „Релемент“ ЕООД; АМ „Тракия“ до гр. Чирпан – изпълнител „Автоцентър ТИМ“ ЕООД;

– изпълнител „Автоцентър ТИМ“ ЕООД; АМ „Тракия“ до с. Кабиле – изпълнител „Финес-2“ ЕООД;

– изпълнител „Финес-2“ ЕООД; Асеновградско шосе в гр. Пловдив – изпълнител „Ауто Електрик 3000“ ООД;

– изпълнител „Ауто Електрик 3000“ ООД; Района на с. Завой, община Тунджа – изпълнител „ЕМ АЙ ТИ ЕС Технолоджис“ ЕООД.

Според министъра интересът от страна на бизнеса е налице: „Това показва ясен интерес от страна на бизнеса към инвестиции в електрозарядна инфраструктура“.

Новите станции ще бъдат с висока мощност – между 150 и 400 киловата. Това е от съществено значение за удобството на пътуващите, тъй като такава мощност „ще позволява зареждане на електромобил в рамките на стандартна почивка по време на пътуване“, обясни Караджов. Проектите включват и изграждането на комфортни зони за отдих към всеки заряден център.

Връчените договори са само първата стъпка от по-мащабна стратегия. Общият предвиден бюджет за тази мярка е 15 млн. евро, като за първи път в европейска транспортна програма има целево финансиране именно за такъв тип инфраструктура.

Министър Караджов съобщи, че преди седмица е стартирала втора процедура с бюджет от 10 млн. евро. Срокът за кандидатстване по нея е шест месеца, като държавата очаква още по-голяма активност от страна на компаниите, за да бъде усвоен пълният ресурс за модернизация на пътната мрежа.