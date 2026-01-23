НА ЖИВО
          Икономика

          Караджов: Изграждаме национална мрежа от бързи зарядни станции за електрически автомобили

          23 януари 2026 | 17:12
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Изграждането на национална мрежа от бързи зарядни станции, която да улесни пътуването с електрически автомобили извън големите градове, навлиза в практическа фаза.

          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов връчи официално първите шест договора за изграждане на зарядни центрове по основните пътни направления в страната.

          Инвестицията е на стойност около 1,4 млн. евро и се реализира по Програма „Транспортна свързаност“.

          Основната цел на проектите е да се преодолее една от главните бариери пред масовото навлизане на електромобилите – липсата на инфраструктура за дълги пътувания.

          По време на церемонията в Министерството на транспорта, министър Караджов подчерта, че новите мощности ще позволят електрическите коли да се използват пълноценно не само като градски транспорт, а и по автомагистрали и скоростни трасета.

          „Много съм щастлив, че днес връчваме първите шест договора за изграждане на бързи зарядни станции по ТЕН-Т мрежата в България“, заяви вицепремиерът.

          Той допълни: „С тези проекти премахваме едно от основните притеснения на хората – дали при дълго пътуване ще има къде бързо и удобно да заредят автомобила си. Това е ключово условие за по-широкото навлизане на електромобилите“.

          Одобрените проекти, избрани сред 11 предложения, обхващат ключови точки от натоварената пътна мрежа. Изпълнителите и локациите са разпределени, както следва:

          • Главен път Е-79 до гр. Мездра – изпълнител „С.Т. Слънчев рай“ ООД;
          • гр. Аксаково, област Варна – изпълнител „Релемент“ ЕООД;
          • АМ „Тракия“ до гр. Чирпан – изпълнител „Автоцентър ТИМ“ ЕООД;
          • АМ „Тракия“ до с. Кабиле – изпълнител „Финес-2“ ЕООД;
          • Асеновградско шосе в гр. Пловдив – изпълнител „Ауто Електрик 3000“ ООД;
          • Района на с. Завой, община Тунджа – изпълнител „ЕМ АЙ ТИ ЕС Технолоджис“ ЕООД.

          Според министъра интересът от страна на бизнеса е налице: „Това показва ясен интерес от страна на бизнеса към инвестиции в електрозарядна инфраструктура“.

          Новите станции ще бъдат с висока мощност – между 150 и 400 киловата. Това е от съществено значение за удобството на пътуващите, тъй като такава мощност „ще позволява зареждане на електромобил в рамките на стандартна почивка по време на пътуване“, обясни Караджов. Проектите включват и изграждането на комфортни зони за отдих към всеки заряден център.

          Връчените договори са само първата стъпка от по-мащабна стратегия. Общият предвиден бюджет за тази мярка е 15 млн. евро, като за първи път в европейска транспортна програма има целево финансиране именно за такъв тип инфраструктура.

          Министър Караджов съобщи, че преди седмица е стартирала втора процедура с бюджет от 10 млн. евро. Срокът за кандидатстване по нея е шест месеца, като държавата очаква още по-голяма активност от страна на компаниите, за да бъде усвоен пълният ресурс за модернизация на пътната мрежа.

