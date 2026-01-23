НА ЖИВО
          Катастрофа с два буса край Мъглиж остави петима ранени

          23 януари 2026 | 09:52 480
          Четирима души са настанени в болница след инцидента

          Два буса с украинска регистрация катастрофираха на Подбалканския път, близо до Мъглиж, като в резултат на инцидента четирима души са настанени в болница.

          Инцидентът е станал през нощта. Единият бус е бил повреден и е бил дърпан от другия, когато по все още неясна причина и двете превозни средства се преобръщат и излизат от пътя.

