Катастрофа с два буса край Мъглиж остави петима ранени

Четирима души са настанени в болница след инцидента

Два буса с украинска регистрация катастрофираха на Подбалканския път, близо до Мъглиж, като в резултат на инцидента четирима души са настанени в болница.

Инцидентът е станал през нощта. Единият бус е бил повреден и е бил дърпан от другия, когато по все още неясна причина и двете превозни средства се преобръщат и излизат от пътя.