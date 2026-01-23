Кирил Веселински: Единственият начин за честни избори е те да се случат с машини

„Единственият начин за честни избори е те да се случат с машини.“

Това каза народният представител от МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Веселински разкритикува остро „Има такъв народ“ заради внесените от тях промени в Изборния кодекс, които предвиждаха гласуване със сканиращи устройства. Той посочи, че след предателството, което хората на Слави са направили спрямо своите избиратели, не очаква те да получат повече от 10 000 гласа.