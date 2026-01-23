НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Кирил Веселински: Единственият начин за честни избори е те да се случат с машини

          23 януари 2026 | 19:38 390
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Единственият начин за честни избори е те да се случат с машини.“

          Това каза народният представител от МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Веселински разкритикува остро „Има такъв народ“ заради внесените от тях промени в Изборния кодекс, които предвиждаха гласуване със сканиращи устройства. Той посочи, че след предателството, което хората на Слави са направили спрямо своите избиратели, не очаква те да получат повече от 10 000 гласа.

          „Няма да се пипа Изборният кодекс, няма да се приемат тези сканиращи устройства, с които се иска отново да се опорочи честността на вота“, каза още гостът.

          „Единственият начин за честни избори е те да се случат с машини.“

          Това каза народният представител от МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Веселински разкритикува остро „Има такъв народ“ заради внесените от тях промени в Изборния кодекс, които предвиждаха гласуване със сканиращи устройства. Той посочи, че след предателството, което хората на Слави са направили спрямо своите избиратели, не очаква те да получат повече от 10 000 гласа.

          „Няма да се пипа Изборният кодекс, няма да се приемат тези сканиращи устройства, с които се иска отново да се опорочи честността на вота“, каза още гостът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          БНБ: Над 10 млрд. лева вече са изтеглени от обращение преди преминаването към еврото

          Владимир Висоцки -
          Към 23 януари 2026 г. общият обем на банкнотите и монетите в левове в обращение е спаднал до 10.1 млрд. лева, което означава, че...
          Политика

          Димо Дренчев: Радев не е готов с проекта си, затова се бави датата на изборите

          Златина Петкова -
          "Радев не е готов с проекта си, затова се бави датата на изборите. В началото на декември подаде оставка правителството на Росен Желязков, вече...
          Политика

          Учредява се новата партия „Златия“

          Златина Петкова -
          Учредява се новата партия "Златия". Това обяви в студиото на предаването "Делници" нейният председател Николай Попов. Попов обясни, че идеята идва от желанието му да...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions