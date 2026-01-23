Секторът на изкуствения интелект в Китай бележи забележителна експанзия през изминалата година, като броят на компаниите, опериращи в тази сфера, надхвърли 6000 през 2025 г. Данните сочат, че пазарният обем на индустрията достига впечатляващите над 1,2 трилиона юана (приблизително 171,39 млрд. долара), затвърждавайки амбициите на Пекин за технологично лидерство.

По време на официален брифинг, посветен на развитието на сектора, заместник-министърът на индустрията Джан Юнмин представи ключови показатели за напредъка на страната. Той акцентира върху постигнатите успехи в производството на специализирани чипове – критичен компонент за развитието на AI технологиите. Според изнесената информация, общият капацитет на интелигентните изчислителни ресурси в Китай е достигнал 1590 EFLOPS (ексафлопса).

Технологията вече навлиза дълбоко в реалната икономика. Според Джан Юнмин, приложенията на изкуствения интелект обхващат ключови стратегически отрасли като стоманодобивната и цветната металургия, енергетиката и телекомуникациите. Наблюдава се все по-широко внедряване на AI решения в научноизследователската и развойната дейност, системите за контрол на качеството, както и в сферата на обслужването на клиенти.

За да стимулира допълнително иновациите, държавата е предприела сериозни финансови и регулаторни мерки. Заместник-министърът отбеляза създаването на национален инвестиционен фонд за индустрията на изкуствения интелект с капитал от 60 милиарда юана. Усилията за стандартизация също са били приоритет през изминалата година, като през 2025 г. са разработени и публикувани над 40 ключови национални и отраслови стандарта в тази област.

Една от най-обсъжданите теми – влиянието на AI върху пазара на труда – също бе засегната в изказването на заместник-министъра. Джан Юнмин адресира директно страховете от повишаване на безработицата вследствие на автоматизацията. Той посочи, че технологичният прогрес неизбежно променя естеството на работата, но паралелно с това създава и нови кариерни възможности.

Позицията на ведомството е категорична: промяната в индустрията не води автоматично до съкращения, а до еволюция на длъжностите. Джан се позова на историческия опит, който доказва, че технологичните революции в дългосрочен план стимулират икономиката и способстват за откриването на нови работни места чрез постигане на по-висока ефективност, предаде „Радио Китай“.