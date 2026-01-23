НА ЖИВО
          Ключов въпрос в парламента: Зависи ли кворумът от появата на Делян Пеевски? (видео)

          23 януари 2026 | 10:36
          Ключов въпрос в парламента: Зависи ли кворумът от появата на Делян Пеевски? (видео)
          Ключов въпрос в парламента: Зависи ли кворумът от появата на Делян Пеевски?
          Напрежение и неяснота белязаха началото на работния ден в Народното събрание, като основната въпросителна остана събирането на необходимия кворум за провеждане на заседанието.
          Напрежение и неяснота белязаха началото на работния ден в Народното събрание, като основната въпросителна остана събирането на необходимия кворум за провеждане на заседанието. Журналистът Златина Петкова потърси коментар от народния представител Димитър Аврамов в кулоарите на парламента, опитвайки се да изясни дали депутатите ще успеят да започнат работа.

          В краткия разговор Петкова директно попита депутата за ситуацията в пленарната зала: „Здравейте, ще има ли кворум?“. Отговорът на Аврамов бе лаконичен и издаваше несигурност относно предстоящата регистрация на народните представители: „Ами да видим сега“.

          Фокусът на разговора бързо се премести към ключова политическа фигура, чието присъствие често е определящо за парламентарната аритметика. Журналистката настоятелно попита за местонахождението на Делян Пеевски с думите: „Г-н Пеевски ще дойде ли? Къде е той?“.

          Димитър Аврамов обаче заяви, че няма информация за плановете или местоположението на колегата си. „Не знам, нямам представа“, отговори депутатът на поставените въпроси.

          Диалогът завърши с констатация от страна на Златина Петкова, която подчерта политическата тежест на отсъстващия в конкретната ситуация. „Ами на него се крепи липсата на кворум“, отбеляза журналистката, визирайки зависимостта на парламентарното мнозинство от присъствието и решенията на Пеевски.

