      петък, 23.01.26
          Конституционният съд ще се произнесе за оставката на президента Румен Радев

          23 януари 2026 | 08:03
          Снимка: БГНЕС
          Решението за оставката на Радев ще бъде обявено днес, правомощията му ще преминат към Илияна Йотова

          Днес Конституционният съд ще се произнесе относно оставката на президента Румен Радев. Това е третото дело за 2026 година, като председателят на съда Павлина Панова е докладчик по него.

          Задачата на Конституционния съд е да установи, че оставката на Радев е негово лично волеизявление. Тъй като не става въпрос за процедура по импийчмънт, не е необходимо президентът да се явява на изслушване или да се провежда разследване.

          Румен Радев: Готови сме, можем и ще успеем! Румен Радев: Готови сме, можем и ще успеем!

          След произнасянето на решението, правомощията на Радев ще бъдат прехвърлени на вицепрезидента Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава. Йотова няма да трябва да полага клетва отново, тъй като вече го е направила през 2021 година, когато пое поста вицепрезидент.

          Сред задълженията на Йотова ще бъде да изпълни остатъка от мандата в случай на преждевременно прекратяване на президентския мандат.

          „След решението на Конституционния съд, в 16 часа днес Румен Радев ще излезе от президентската институция. Той ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова.“

