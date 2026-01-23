Конституционният съд ще се произнесе за оставката на президента Румен Радев

Решението за оставката на Радев ще бъде обявено днес, правомощията му ще преминат към Илияна Йотова
Днес Конституционният съд ще се произнесе относно оставката на президента Румен Радев. Това е третото дело за 2026 година, като председателят на съда Павлина Панова е докладчик по него.
Задачата на Конституционния съд е да установи, че оставката на Радев е негово лично волеизявление. Тъй като не става въпрос за процедура по импийчмънт, не е необходимо президентът да се явява на изслушване или да се провежда разследване.
След произнасянето на решението, правомощията на Радев ще бъдат прехвърлени на вицепрезидента Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава. Йотова няма да трябва да полага клетва отново, тъй като вече го е направила през 2021 година, когато пое поста вицепрезидент.
Сред задълженията на Йотова ще бъде да изпълни остатъка от мандата в случай на преждевременно прекратяване на президентския мандат.
„След решението на Конституционния съд, в 16 часа днес Румен Радев ще излезе от президентската институция. Той ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова.“
