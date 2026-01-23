НА ЖИВО
          Конституционният съд започва заседанието за оставката на Радев

          Конституционният съд започва заседание по конституционно дело, образувано по повод подадената оставка от президента Румен Радев.

          Заседанието се провежда, след като на 19 януари президентът Радев обяви в обръщение към българския народ, че подава оставка, която беше депозирана в Конституционния съд на следващия ден, което е прецедент в българската история.

          Заседанието на Конституционния съд е насрочено за 10:00 ч., а докладчик по делото е съдия Павлина Панова. Решението по делото ще бъде обявено днес.

          Ако Конституционният съд приеме оставката, мандатът на Румен Радев официално ще приключи с постановяването на решението. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжност и ще изпълнява функциите на президент до края на мандата, т.е. до 21 януари 2027 г.

          Очаква се Румен Радев да напусне президентската институция около 16:00 ч. днес.

