      петък, 23.01.26
          Политика

          Костадинов: Най-добре е да отидем на избори, липсват дебати между партиите

          23 януари 2026 | 12:54
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Най-доброто, което може да стане, е да отидем на избори. Това НС трябва да спре да работи, защото произвежда само скандали.

          Искаме максимално прозрачни избори и ще направим наша гражданска мрежа за прозрачност. Искаме висока избирателна активност. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в кулоарите на НС.

          „Винаги съм питал какво означава мъртви души? Това са хората, които живеят в чужбина. Трябва да се реши въпросът с прехвърлянето на едни хора от едно място на друго“.

          Настоящият кабинет и НС нямат морално право да има близки отношения с администрацията на Тръмп. Това е нещо, което трябва да се случи чрез следващото правителство, отговори той на въпрос за ратификацията за Съвета за мир на Тръмп.

          Костадинов очерта един от най-големите проблеми по време на предизборна кампания, а именно липсата на дебати.

          „Отделните дебати са толкова важни, за да могат да видят хората всеки кандидат колко струва“, каза още той.

          - Реклама -

