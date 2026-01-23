Директното трансформиране на високия личен рейтинг на президента Румен Радев в електорален резултат за парламентарни избори е малко вероятно, прогнозира политологът доц. Стойчо Стойчев в ефира на БНР.

Според експерта механичното прехвърляне на доверие от институционална фигура към партиен субект среща сериозни пречки в настоящата политическа реалност.

Основният аргумент на политолога се корени в променената социална и икономическа среда. Ситуацията днес е коренно различна от началото на века, което е довело и до съществена еволюция в нагласите на българските избиратели.

По думите на Стойчев, историческите паралели с 2001 и 2009 година, когато българите масово търсеха фигура, въплъщаваща образа на „спасител“, вече не са валидни. В онези периоди обществото очакваше лидер, който да донесе рязка промяна в личния живот на гражданите. Днес обаче подобна нагласа липсва.

Според анализа на доц. Стойчев обществото живее значително по-добре в социално-икономически план, поради което не изпитва нужда от символ на спасение или радикален преобразуващ водач.

Вместо емоционален избор на месия, съвременните избиратели демонстрират по-зрели очаквания. Те търсят отговорен политик и прагматичен технократ – човек, способен да управлява ефективно процесите, а не такъв, който единствено обещава чудеса.

Относно потенциалното навлизане на държавния глава на партийния терен, Стойчев призна, че със сигурност има политически среди, които биха се притеснили от подобен ход. Той обаче смята, че тези хора не са много. Експертът подчерта, че в последните пет години участието в избори е достигнало исторически минимум. Този факт прави всякакви прогнози за електорално преразпределение и преливане на гласове особено несигурни.

Политологът коментира и една от най-обсъжданите тези в публичното пространство – че евентуален политически проект на Радев ще черпи подкрепа основно от резервоара на негласуващите. Ако тази хипотеза се потвърди, това би означавало, че съществуващите партии няма да понесат сериозни електорални щети. Стойчев обаче предупреди, че това е само една от възможностите и не е гарантирано, че ще се реализира в чист вид.

В момента в обществото преобладава усещането, че Румен Радев под някаква форма неизбежно ще участва в управлението на страната. За избирателите конкретният модел на това участие не е от първостепенно значение. Според анализатора, ако това очакване се сбъдне, то ще се приеме като нормално развитие на процесите. Ако обаче не се случи, ще започне процес на търсене на виновни и обяснения.

Стойчев засегна и темата за изборния процес, като отбеляза, че в България няма решаващо значение кой брои гласовете и с каква технология се гласува, а каква е нагласата на самите избиратели. Той напомни за устойчивата българска практика да се правят промени в изборните правила непосредствено преди вота, въпреки международните препоръки това да се избягва. Тъй като тази практика вече се е превърнала в традиция, избирателите трудно могат да бъдат истински изненадани.

В заключение политологът обобщи, че смисълът на изборите не се крие в технологиите, а в доверието към тях. Без наличието на това базово доверие, дори и най-съвършената избирателна система не би могла да произведе легитимен и обществено приет резултат.