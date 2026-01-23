НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          КС отклони жалбата на 51 депутати срещу отхвърления референдум на Радев

          23 януари 2026 | 16:57 50
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          КС не пожела да разгледа жалбата на 51 депутатит, с която те поискаха да се отхвърли решението на народното събрание да не се допусне за разглеждане искането на Румен Радев за провеждане референдум за въвеждане на еврото. Становището на КС е единодушно. Това стана ясно от официално съобщение на съда, изпратено до медиите. В него се посочва още:

          - Реклама -

          „На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело №21/2025 г., с което отклонява искането на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на „Решението на Народното събрание за невземане на решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на Република България на 12 май 2025 г. с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро” през 2026 г.?“ и за установяване на съответствие на „така поставения въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г. ?“ на Конституцията на Република България и на ограниченията по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗПУГДВМС, както и на Договора за функциониране на ЕС“.

          КС не пожела да разгледа жалбата на 51 депутатит, с която те поискаха да се отхвърли решението на народното събрание да не се допусне за разглеждане искането на Румен Радев за провеждане референдум за въвеждане на еврото. Становището на КС е единодушно. Това стана ясно от официално съобщение на съда, изпратено до медиите. В него се посочва още:

          - Реклама -

          „На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело №21/2025 г., с което отклонява искането на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на „Решението на Народното събрание за невземане на решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на Република България на 12 май 2025 г. с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро” през 2026 г.?“ и за установяване на съответствие на „така поставения въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г. ?“ на Конституцията на Република България и на ограниченията по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗПУГДВМС, както и на Договора за функциониране на ЕС“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Любослав Костов: Купуваме най-скъпите олио, прясно мляко и ориз в ЕС

          Росица Николаева -
          България не просто е достигнала средните европейски цени, но за редица основни стоки вече ги и надхвърля. Страната ни оглавява класацията в Европейския съюз...
          Икономика

          България – на първо място по износ на черен хайвер в Европа

          Росица Николаева -
          Нашата страна е на първо място В Европа по износ на черен хайвер. Това съобщи за Радио Варна и предаването "Новият ден" доц. Виолин Райков...
          България

          Радев предава властта на Йотова (видео, снимки)

          Катя Илиева -
          Румен Радев предава властта на Илияна Йотова. Това се случва, след като в понеделник държавният глава съобщи изненадващо, че подава оставка. Тя беше приета...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions