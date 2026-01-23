КС отклони жалбата на 51 депутати срещу отхвърления референдум на Радев

КС не пожела да разгледа жалбата на 51 депутатит, с която те поискаха да се отхвърли решението на народното събрание да не се допусне за разглеждане искането на Румен Радев за провеждане референдум за въвеждане на еврото. Становището на КС е единодушно. Това стана ясно от официално съобщение на съда, изпратено до медиите. В него се посочва още:

„На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело №21/2025 г., с което отклонява искането на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на „Решението на Народното събрание за невземане на решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на Република България на 12 май 2025 г. с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро” през 2026 г.?“ и за установяване на съответствие на „така поставения въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г. ?“ на Конституцията на Република България и на ограниченията по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗПУГДВМС, както и на Договора за функциониране на ЕС“.