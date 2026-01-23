НА ЖИВО
          Лекорню с отстъпки към социалистите, избегна единия вот на недоверие

          23 януари 2026 | 13:34
          Снимка: БГНЕС
          Френският премиер Себастиян Лекорню успя да избегне вот на недоверие след решението си да прокара част от бюджета за 2026 г. през парламента без гласуване, използвайки конституционното си правомощие. Това стана, след като направи отстъпки за да осигури подкрепата на социалистите.

          Ходът на премиера и реакцията на парламента

          На 20 януари Лекорню се възползва от правото си да наложи приемането на част от бюджета без гласуване, в опит да избегне блокирането му от парламента. Ключовата група, която преди е била колеблива, демонстрира подкрепата си, като на 23 януари блокира вота на недоверие, внесен от крайната левица, както и втори вот на недоверие, предложен от крайната десница.

          Въпреки този успех, премиерът ще трябва да използва същото правомощие още два пъти, за да превърне целия бюджет в закон, което го поставя под риск от нови вотове на недоверие.

          Реакцията на премиера и отстъпките му

          „В момента нещата са в задънена улица. Текстът вече не може да бъде подложен на гласуване. А ние смятаме, че Франция трябва да има бюджет“, заяви Себастиен Лекорню на 20 януари.

          Този ход представлява известна отстъпка за Лекорню, който през миналата година обеща да търси одобрението на парламента, за да избегне съдбата на двамата си предшественици, които бяха отстранени заради проблеми с бюджета.

          На 19 януари премиерът призна, че е принуден да използва това правомощие, „с известна степен на съжаление и малко огорчение“.

          Стъпки към компромис

          Преди гласуването социалистите заявиха, че използването на това правомощие е „най-малкото зло“. Последният проект за бюджет беше приет с направените отстъпки, включително увеличение на допълнителната помощ за най-нископлатените служители и въвеждане на евтини обяди за студентите на стойност едно евро.

          След като втората част от бюджета бъде прокарана, той ще трябва да бъде разгледан от Сената, а след това да се върне в Националното събрание за окончателно приемане, което вероятно ще предизвика нови вотове на недоверие.

