Левски с интересно решение за мача с Лудогорец

Левски ще излезе в срещата за Суперкупата на България срещу Лудогорец със сиви екипи. Мачът е на 3 февруари от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Футболистите на Хулио Веласкес обаче няма да бъдат облечени изцяло в този цвят, а във фланелките ще бъде преплетено и традиционното синьо, пише „Тема Спорт“. Именно такава е заявката на тима от „Герена“ към Българската професионална футболна лига, която е организатор на мача за трофея.

Левски ще излезе със сиво-син екип, а вратарят ще носи бял. Това ще е факт след отстъпка от страна на Лудогорец. Разградчани са символичен домакин в мача и имат право да носят титулярния си зелен екип. Но „орлите“ са се съгласили с молбата на Левски и ще излязат изцяло в жълто, а вратарят им ще бъде облечен с червен цвят на фланелката.