      петък, 23.01.26
          Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

          Нападателят продължава да бъде състезател на ПФК Локомотив Пловдив

          23 януари 2026 | 14:24
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Локомотив (Пловдив) излезе с официална информация относно Хуан Переа. “Смърфовете” отрекоха появилите се новини, че нападателят е футболист на Левски и заявиха, че той все още е техен играч.

          Ето какво пишат от Локомотив:

          Във връзка с появилите се отново спекулативни публикации в медиите, ПФК Локомотив Пловдив счита за необходимо категорично да заяви, че информацията, според която Хуан Переа вече е футболист на ПФК Левски, не отговаря на истината.

          Нападателят продължава да бъде състезател на ПФК Локомотив Пловдив и към настоящия момент няма промяна в неговия статут. При настъпване на каквито и да е други обстоятелства, те ще бъдат своевременно обявени на официалния сайт на клуба.

          Призоваваме медиите към коректност при отразяването на подобни теми и към въздържане от разпространение на неверни твърдения, които подвеждат футболната общественост.

