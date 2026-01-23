Малко очакван герой за първата победа на ЦСКА в контролите

23 януари 2026 | 12:54
65
ЦСКА постигна първа победа по време на зимния подготвителен лагер в Турция. До успеха се стигна едва в последната контрола. В нея първоначално съперник трябваше да е сръбският Нови Пазар, но съседите се отказаха и на тяхно място се появи корейският Гангуон.
- Реклама -
В герой при крайното 5:2 се превърна Брахими със своите две попадения и асистенция. Додай, Годой и Жордао бяха останалите трима голмайстори в срещата, а Питас също пропиля добра възможност.
Трябва обаче да се отбележи, че в последните 10 минути на първото полувреме Димитър Евтимов получи две попадения и така корейците имаха преднина от 2:1 на почивката. Поради тази причина феновете на ЦСКА бяха много разочаровани и последва серия от негативни коментари в социалните мрежи.
Освен това единственото друго попадение на „червените“ по време на подготовката пак беше дело на Мохаед Брахими, за когото феновете не вярват да получи много шанс през пролетта.
ЦСКА постигна първа победа по време на зимния подготвителен лагер в Турция. До успеха се стигна едва в последната контрола. В нея първоначално съперник трябваше да е сръбският Нови Пазар, но съседите се отказаха и на тяхно място се появи корейският Гангуон.
- Реклама -
В герой при крайното 5:2 се превърна Брахими със своите две попадения и асистенция. Додай, Годой и Жордао бяха останалите трима голмайстори в срещата, а Питас също пропиля добра възможност.
Трябва обаче да се отбележи, че в последните 10 минути на първото полувреме Димитър Евтимов получи две попадения и така корейците имаха преднина от 2:1 на почивката. Поради тази причина феновете на ЦСКА бяха много разочаровани и последва серия от негативни коментари в социалните мрежи.
Освен това единственото друго попадение на „червените“ по време на подготовката пак беше дело на Мохаед Брахими, за когото феновете не вярват да получи много шанс през пролетта.