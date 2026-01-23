НА ЖИВО
          Малко очакван герой за първата победа на ЦСКА в контролите

          Мохамед Брахими реализира две попадения, а "червените" спечелиха с 5:2

          23 януари 2026 | 12:54
          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА постигна първа победа по време на зимния подготвителен лагер в Турция. До успеха се стигна едва в последната контрола. В нея първоначално съперник трябваше да е сръбският Нови Пазар, но съседите се отказаха и на тяхно място се появи корейският Гангуон. 

          В герой при крайното 5:2 се превърна Брахими със своите две попадения и асистенция. Додай, Годой и Жордао бяха останалите трима голмайстори в срещата, а Питас също пропиля добра възможност. 

          Трябва обаче да се отбележи, че в последните 10 минути на първото полувреме Димитър Евтимов получи две попадения и така корейците имаха преднина от 2:1 на почивката. Поради тази причина феновете на ЦСКА бяха много разочаровани и последва серия от негативни коментари в социалните мрежи. 

          Освен това единственото друго попадение на „червените“ по време на подготовката пак беше дело на Мохаед Брахими, за когото феновете не вярват да получи много шанс през пролетта.

