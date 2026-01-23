Прокуратурата в Косово предприе мащабни действия срещу нарушаването на изборните права, като задържа над 100 служители от изборния персонал. Според обвинението арестите са свързани с „фалшифициране на изборни резултати“ и представляват организиран опит да се „подкопаят“ националните избори, проведени в страната миналия месец.

- Реклама -

Напрежението около вота ескалира по-рано тази седмица, когато бе официално разпоредено пълно повторно преброяване на бюлетините от общите избори. Успоредно с това стартира и мащабно наказателно разследване, провокирано от множество съобщения за неточности и манипулации при отчитането на резултатите в балканската държава.

Представителите на държавното обвинение са категорични, че не става въпрос за случайни грешки, а за умишлени действия.

„Става дума за организация и пряко намерение да се подкопаят резултатите и волята на гражданите“, заяви пред медиите прокурорът от Призрен Петрит Криезиу.

Разследването продължава, като целта е да се гарантира честността на изборния процес и да се възстанови доверието в демократичните институции на страната.