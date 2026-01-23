Германският канцлер Фридрих Мерц изрази увереност, че твърдата позиция и сплотеността на европейските лидери са изиграли ключова роля за промяната в плановете на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия. Изявлението беше направено при пристигането на канцлера на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел.

Според Мерц дипломатическият натиск е дал резултат в сложната геополитическа ситуация. „Оказва се, че европейското единство и решителност всъщност могат да променят нещата“, заяви той пред журналистите в белгийската столица. Канцлерът подчерта значението на този развой за трансатлантическите отношения: „Много съм благодарен, че президентът Тръмп се отказа от първоначалните си планове да поеме контрол над Гренландия“.

Въпреки дипломатическия успех, германският лидер използва повода, за да акцентира върху необходимостта от по-голяма стратегическа автономност на Стария континент. Мерц настоя, че ситуацията около арктическия остров трябва да послужи като урок за Европа да инвестира повече в собствената си сигурност. „Европейският съюз, европейският компонент на НАТО, трябва да може да се защитава“, категоричен бе той.

Канцлерът потвърди ангажимента си към Северноатлантическата организация, описвайки НАТО като „най-успешният политически съюз, съществувал някога между Европа и Америка“. Той предупреди, че въпреки предизвикателствата, сътрудничеството трябва да продължи. „Не можем просто да изоставим този трансатлантически съюз“, допълни Мерц.

Коментарът на германския канцлер идва на фона на новината от сряда, когато Доналд Тръмп обяви, че е постигнал съгласие с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за рамково споразумение, касаещо бъдещето на Гренландия.